Александр Овечкин повторил редчайшее достижение Горди Хоу и обновил рекорд НХЛ XXI века

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после того, как установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги по голам в регулярных сезонах, став автором ещё одного достижения.
Россиянин забросил шайбу «Нью-Йорк Айлендерс» во втором периоде, обновив свой же рекорд НХЛ XXI века по голам на этом отрезке игры. Теперь у Овечкина во вторых периодах 292 гола — это абсолютный рекорд лиги в XXI веке и второй показатель в истории. Столько же голов во втором периоде забил Горди Хоу.
Лидером списка является Уэйн Гретцки — 315 шайб во вторых периодах матчей.
Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.
Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой
- 7 апреля 2025
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