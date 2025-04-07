Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Величайший снайпер в истории мира». Оши опубликовал эмоциональный пост про Овечкина

«Величайший снайпер в истории мира». Оши опубликовал эмоциональный пост про Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши опубликовал эмоциональный пост после установления Александром Овечкиным нового рекорда по голам в регулярках НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

«895!!! Вы не можете сказать ничего другого, кроме того, что просто величайший снайпер в истории мира. Для меня большая честь быть его товарищем по команде, но что ещё важнее, его другом. Я называл его «Легендой» с первого дня, но это никогда не было так уместно, как сегодня. Ура единственной и неповторимой Великой Восьмёрке! Люблю тебя, брат», — написал Оши у себя на страничке в Х.

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой

Материалы по теме
Александр Овечкин повторил редчайшее достижение Горди Хоу и обновил рекорд НХЛ XXI века
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android