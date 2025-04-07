«Величайший снайпер в истории мира». Оши опубликовал эмоциональный пост про Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши опубликовал эмоциональный пост после установления Александром Овечкиным нового рекорда по голам в регулярках НХЛ.

«895!!! Вы не можете сказать ничего другого, кроме того, что просто величайший снайпер в истории мира. Для меня большая честь быть его товарищем по команде, но что ещё важнее, его другом. Я называл его «Легендой» с первого дня, но это никогда не было так уместно, как сегодня. Ура единственной и неповторимой Великой Восьмёрке! Люблю тебя, брат», — написал Оши у себя на страничке в Х.

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой