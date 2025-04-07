Александр Сёмин рассказал о возрастных изменениях в игре Овечкина

Бывший российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», двукратный чемпион мира Александр Сёмин высказался об изменениях в игре 39-летнего капитана столичной команды Александра Овечкина, которые повлияли на его стиль игры в последние годы.

«Я приезжал к нему в 2023 году, он сказал: «Что‑то всё быстро стало». Я говорю: «Нет, это ты медленный стал». Всё равно становишься медленнее, тебе тяжело успевать. Он менее затратно проводит смены, знает, где стоять, за 20 лет нащупал ниточку. Всё зависит от броска, поставь туда молодого игрока, он так же будет давать, но не будет столько голов», — сказал Семин в эфире фильма «Александр Великий» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 895-й в карьере в регулярках. Таким образом, 39-летний форвард покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).