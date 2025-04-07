НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 апреля
Поделиться
7 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1. В этой встрече свой 895-й гол за карьеру в регулярках НХЛ забил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этой шайбе он стал лучшим снайпером в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки (894). Примечательно, что этот гол Овечкин забил в ворота своего соотечественника Ильи Сорокина.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26 4:1 Пажо – 44:20
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Рантанен, Линделль) – 05:51 1:1 Болди (Хартман, Сперджен) – 43:08 2:1 Фолиньо (Росси, Болди) – 45:00 2:2 Харли (Марчмент, Дюшейн) – 53:05 3:2 Росси (Цуккарелло, Болди) – 60:58 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
4 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Годетт (Шабо, Дженсен) – 02:24 2:0 Матинпало (Жиру, Зеттерлунд) – 04:26 3:0 Перрон (Батерсон, Шабо) – 44:32 4:0 Пинто (Сандерсон, Грейг) – 59:19
НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 00:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Дебринкэт (Рэймонд, Кейн) – 24:37 (pp) 2:0 Комфер (Каспер, Питри) – 31:23 2:1 Лунделль (Самоскевич, Вераге) – 59:20
НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Назар (Терявяйнен) – 38:55 (sh) 2:0 Михеев (Бедард, Rinzel) – 49:40 2:1 Ракелль (Раст, Койвунен) – 54:36 (pp) 3:1 Михеев (Фолиньо, Велено) – 59:04
НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Линдхольм (Пастрняк, Йокихарью) – 03:37 0:2 Гики (Пастрняк) – 14:27 1:2 Томпсон (Бенсон, Байрэм) – 27:35 2:2 Так (Далин, Петерка) – 30:49 2:3 Миттельштадт (Пастрняк, Лорей) – 36:38 (pp) 3:3 Далин (Так, Кребс) – 38:31 4:3 Цукер (Байрэм, Кребс) – 41:59 5:3 Томпсон (Кулих, Пауэр) – 45:51 6:3 Томпсон – 59:14
НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Стэмкос (Форсберг) – 04:19 1:1 Кофилд (Судзуки) – 21:40 1:2 Лайне (Хатсон, Ньюхук) – 25:47
НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Хёгландер (Зутер, Бёзер) – 04:46 1:1 Барбашёв (Стоун) – 08:36 1:2 Руа (Пирсон, Колесар) – 13:15 2:2 Рятю (Гронек, Шервуд) – 28:03 2:3 Олофссон (Карлссон, Пьетранджело) – 56:46
Комментарии
- 7 апреля 2025
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:08
-
07:29
-
06:54
-
06:39
-
06:27
-
06:21
-
06:10
-
05:27
-
04:52
-
04:34
-
04:28
-
04:09
-
04:03
-
03:31
-
03:18
-
02:54
-
02:46
-
02:20
-
02:02
-
01:48
-
01:43
-
01:32
-
01:32
-
01:15
-
00:57
-
00:57
-
00:53
-
00:53
-
00:50
-
00:46
-
00:43
-
00:43