НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 апреля

7 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:1. В этой встрече свой 895-й гол за карьеру в регулярках НХЛ забил звёздный российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря этой шайбе он стал лучшим снайпером в истории лиги, обойдя Уэйна Гретцки (894). Примечательно, что этот гол Овечкин забил в ворота своего соотечественника Ильи Сорокина.