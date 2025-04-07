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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 7 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 7 апреля 2025 года
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Сегодня, 7 апреля, пройдёт очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Запланирована одна встреча — седьмой матч в серии первого раунда плей-офф Западной конференции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
07 апреля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в сериях 1/8 финала плей-офф КХЛ на сегодняшний день выглядит следующим образом:

Запад

«Локомотив» (1) — «Торпедо» (8). Счёт в серии: 4-0
«Динамо» Москва (2) — СКА (7). Счёт в серии: 4-2
«Спартак» (3) — «Северсталь» (6). Счёт в серии: 4-1
«Динамо» Минск (4) — ЦСКА (5). Счёт в серии: 4-2

Восток

«Трактор» (1) — «Адмирал» (8). Счёт в серии: 4-2
«Салават Юлаев» (2) — «Сибирь» (7). Счёт в серии: 3-3
«Металлург» (3) — «Авангард» (6). Счёт в серии: 2-4
«Автомобилист» (4) — «Ак Барс» (5). Счёт в серии: 3-3

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