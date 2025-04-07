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Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас пропустит несколько недель из-за травмы

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас пропустит несколько недель из-за травмы
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас получил травму нижней части тела в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3). Как сообщает пресс-служба столичного клуба, белорусский нападающий вернётся в строй с недели на неделю. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 18 апреля.

Текущий сезон стал для 24-летнего белорусского форварда рекордным в карьере. За 76 матчей Протас набрал 66 очков — забросил 30 шайб и отдал 36 результативных передач.

Протас был выбран «Вашингтоном» в третьем раунде драфта НХЛ 2019 года. Всего в НХЛ на счету нападающего 245 матчей за столичный клуб, в которых форвард набрал 119 очков — забил 43 гола и отдал 76 передач. В начале 2024 года «Кэпиталз» подписали с Протасом пятилетний контракт с зарплатой в $ 3,375 млн.

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