«Питтсбург» в третий раз подряд не вышел в плей‑офф НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» уступил со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. «Пингвины» третий сезон подряд не примут участия в матчах на вылет. В прошлом сезоне клубу не хватило трёх очков для того, чтобы принять участие в матчах плей-офф.

После 78 игр «Пингвинз» с 74 очками занимают 14-е место в Восточной конференции. За четыре оставшихся матча «Питтсбург» уступает 11 очков второму месту уайлд-кард, на котором расположился «Монреаль Канадиенс».

«Питтсбург» – пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Последний раз клуб брал трофей в 2017 году.