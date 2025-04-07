«Питтсбург» в третий раз подряд не вышел в плей‑офф НХЛ
Поделиться
«Питтсбург Пингвинз» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» уступил со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. «Пингвины» третий сезон подряд не примут участия в матчах на вылет. В прошлом сезоне клубу не хватило трёх очков для того, чтобы принять участие в матчах плей-офф.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Назар (Терявяйнен) – 38:55 (sh) 2:0 Михеев (Бедард, Rinzel) – 49:40 2:1 Ракелль (Раст, Койвунен) – 54:36 (pp) 3:1 Михеев (Фолиньо, Велено) – 59:04
После 78 игр «Пингвинз» с 74 очками занимают 14-е место в Восточной конференции. За четыре оставшихся матча «Питтсбург» уступает 11 очков второму месту уайлд-кард, на котором расположился «Монреаль Канадиенс».
«Питтсбург» – пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Последний раз клуб брал трофей в 2017 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 апреля 2025
-
09:27
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:08
-
07:29
-
06:54
-
06:39
-
06:27
-
06:21
-
06:10
-
05:27
-
04:52
-
04:34
-
04:28
-
04:09
-
04:03
-
03:31
-
03:18
-
02:54
-
02:46
-
02:20
-
02:02
-
01:48
-
01:43
-
01:32
-
01:32
-
01:15
-
00:57
-
00:57