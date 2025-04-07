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«Питтсбург» в третий раз подряд не вышел в плей‑офф НХЛ

«Питтсбург» в третий раз подряд не вышел в плей‑офф НХЛ
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«Питтсбург Пингвинз» в матче с «Чикаго Блэкхоукс» уступил со счётом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. «Пингвины» третий сезон подряд не примут участия в матчах на вылет. В прошлом сезоне клубу не хватило трёх очков для того, чтобы принять участие в матчах плей-офф.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Назар (Терявяйнен) – 38:55 (sh)     2:0 Михеев (Бедард, Rinzel) – 49:40     2:1 Ракелль (Раст, Койвунен) – 54:36 (pp)     3:1 Михеев (Фолиньо, Велено) – 59:04    

После 78 игр «Пингвинз» с 74 очками занимают 14-е место в Восточной конференции. За четыре оставшихся матча «Питтсбург» уступает 11 очков второму месту уайлд-кард, на котором расположился «Монреаль Канадиенс».

«Питтсбург» – пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Последний раз клуб брал трофей в 2017 году.

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