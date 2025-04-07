Александр Овечкин стал единственной звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан Национальной хоккейной лигой первой и единственной звездой игрового дня, сообщает пресс-служба НХЛ.

Такое решение связано с установлением Овечкиным нового рекорда. Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Российский капитан стал автором единственного гола своего клуба в игре. Произошло это по ходу второго периода, после чего встреча была остановлена для проведения праздничной церемонии.

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