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Эмоции Овечкина, когда он впервые увидел на планшете повтор рекордного гола

Эмоции Овечкина, когда он впервые увидел на планшете повтор рекордного гола
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В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории лиги, забросив 895-ю шайбу и тем самым отодвинув великого Уэйна Гретцки на второе место (894). После торжественной церемонии Овечкин вместе с партнёром по команде Диланом Строумом пересматривал на планшете свой рекордный гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

Просматривая свой рекордный гол, Овечкин несколько раз улыбнулся.

ВИДЕО

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.

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«Русские, мы сделали это!» Безумие на льду после 895-го гола Овечкина
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