Эмоции Овечкина, когда он впервые увидел на планшете повтор рекордного гола

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории лиги, забросив 895-ю шайбу и тем самым отодвинув великого Уэйна Гретцки на второе место (894). После торжественной церемонии Овечкин вместе с партнёром по команде Диланом Строумом пересматривал на планшете свой рекордный гол.

Просматривая свой рекордный гол, Овечкин несколько раз улыбнулся.

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В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.