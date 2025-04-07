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«Захотелось плакать». Овечкин заявил, что без Бекстрёма никогда не побил бы рекорд Гретцки

«Захотелось плакать». Овечкин заявил, что без Бекстрёма никогда не побил бы рекорд Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что без своего многолетнего партнёра по звену шведского форварда Никласа Бекстрёма никогда не побил бы рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Хоккеисты сыграли вместе в 1058 матчах регулярного сезона НХЛ. Первую игру вместе они провели 5 октября 2007 года, последнюю – 29 октября 2023‑го.

«Как только я увидел «Ники», мне просто захотелось плакать. Мы поддерживаем друг друга. Он был большой частью моего успеха, мы выросли вместе, играли в стольких разных ситуациях. Я сказал ему: «Без тебя я бы никогда не достиг этой вехи», – приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Бекстрём объявил о приостановке карьеры в ноябре 2024 года. Он имеет наибольшее количество результативных передач (279) на голы Овечкина среди его товарищей по команде за всё время.

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