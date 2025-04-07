«Захотелось плакать». Овечкин заявил, что без Бекстрёма никогда не побил бы рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что без своего многолетнего партнёра по звену шведского форварда Никласа Бекстрёма никогда не побил бы рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Хоккеисты сыграли вместе в 1058 матчах регулярного сезона НХЛ. Первую игру вместе они провели 5 октября 2007 года, последнюю – 29 октября 2023‑го.
«Как только я увидел «Ники», мне просто захотелось плакать. Мы поддерживаем друг друга. Он был большой частью моего успеха, мы выросли вместе, играли в стольких разных ситуациях. Я сказал ему: «Без тебя я бы никогда не достиг этой вехи», – приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
Бекстрём объявил о приостановке карьеры в ноябре 2024 года. Он имеет наибольшее количество результативных передач (279) на голы Овечкина среди его товарищей по команде за всё время.