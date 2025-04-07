Александр Могильный поздравил Овечкина с великим рекордом по голам в НХЛ

Почётный президент «Амура» и член тройного золотого клуба Александр Могильный поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с великим рекордом по голам в НХЛ.

«От всей души хочу поздравить Александра Овечкина и всех его близких с новым и, наверное, вечным снайперским рекордом НХЛ. У меня не было никаких сомнений в том, что он его установит, потому что Саша не только огромный талант и профессионал, но и человек с правильными жизненными установками. Это огромное достижение для самого Александра, для мирового и отечественного хоккея, для всей нашей страны. Поздравляю и желаю здоровья, успехов и не останавливаться на достигнутом!» — цитирует Могильного пресс-служба хабаровского клуба.

Александр Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) при счёте 0:2. Таким образом, он побил достижение канадского нападающего Уэйна Гретцки (894).