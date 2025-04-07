Владелец «Кэпиталз» поблагодарил «Айлендерс» за помощь в праздновании рекорда Овечкина

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поблагодарил организацию «Нью-Йорк Айлендерс» за помощь в праздновании рекорда российского нападающего Александра Овечкина. Россиянин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «островитянами» (1:4), сразу после которой на льду состоялась торжественная церемония.
«Огромное спасибо игрокам «Нью-Йорк Айлендерс», владельцам, персоналу и команде «Ю-Би-Эс-Арены» за их гостеприимство и всё, что они сделали, чтобы помочь нам отметить этот знаменательный момент», — написал Леонсис в своём аккаунте в соцсети.
Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.
- 7 апреля 2025
-
10:03
-
09:59
-
09:53
-
09:47
-
09:41
-
09:34
-
09:27
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:08
-
07:29
-
06:54
-
06:39
-
06:27
-
06:21
-
06:10
-
05:27
-
04:52
-
04:34
-
04:28
-
04:09
-
04:03
-
03:31
-
03:18
-
02:54
-
02:46
-
02:20
-
02:02
-
01:48