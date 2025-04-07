Владелец «Кэпиталз» поблагодарил «Айлендерс» за помощь в праздновании рекорда Овечкина

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поблагодарил организацию «Нью-Йорк Айлендерс» за помощь в праздновании рекорда российского нападающего Александра Овечкина. Россиянин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «островитянами» (1:4), сразу после которой на льду состоялась торжественная церемония.

«Огромное спасибо игрокам «Нью-Йорк Айлендерс», владельцам, персоналу и команде «Ю-Би-Эс-Арены» за их гостеприимство и всё, что они сделали, чтобы помочь нам отметить этот знаменательный момент», — написал Леонсис в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.