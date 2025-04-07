«Ты единственный в своём роде». Бывший вратарь «Вашингтона» поздравил Овечкина с рекордом

Бывший голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Олаф Колциг поздравил российского нападающего Александра Овечкина с установлением нового рекорда Национальной хоккейной лиги по голам. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Россиянин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

«Так горжусь, что был твоим товарищем по команде и, что ещё важнее, другом. Ты действительно единственный в своём роде. Поздравляю с 895-й!» — написал Колциг в своём аккаунте в соцсети.

Колциг провёл за столичный клуб без малого 17 лет — с 1990-го по 2008-й, с однолетней командировкой в родную Германию в локаутном сезоне-2004/2005.