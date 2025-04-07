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Глава ИИФХ Тардиф поздравил Овечкина с установлением рекорда в НХЛ

Глава ИИФХ Тардиф поздравил Овечкина с установлением рекорда в НХЛ
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Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф поздравил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением рекорда по голам в НХЛ. В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) российский нападающий забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

«Никто не ожидал, что рекорд Гретцки будет побит. Но Овечкин сделал это. Это выдающийся результат! Снимаю шляпу перед ним», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.

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