«Невероятная честь». Строум — о результативной передаче на рекордный гол Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал установление Александром Овечкиным нового рекорда по голам в НХЛ. Форвард отметился результативной передачей в рекордном голе россиянина в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

«Для него это значит, что он величайший снайпер всех времён, и я думаю, что сейчас с этим согласятся все. Невероятная честь — стать хотя бы немного частью этого. Нет слов, которые можно было бы сказать, чтобы описать то, что вы чувствуете в этот момент. Вы почти даже не сосредоточены на игре, потому что вы просто хотите, чтобы он забил и довёл дело до конца, чтобы он сделал это.

Он очень скромный, и он не говорит о себе, не говорит о рекорде, не говорит, как сильно он этого хочет. Это многое говорит о его характере, и о том, как он относится к своему делу. Он попал в историю. Он уже был там, но теперь он номер один, и круто быть частью этого», — цитирует Строума RMNB.