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«Невероятная честь». Строум — о результативной передаче на рекордный гол Овечкина

«Невероятная честь». Строум — о результативной передаче на рекордный гол Овечкина
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал установление Александром Овечкиным нового рекорда по голам в НХЛ. Форвард отметился результативной передачей в рекордном голе россиянина в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

«Для него это значит, что он величайший снайпер всех времён, и я думаю, что сейчас с этим согласятся все. Невероятная честь — стать хотя бы немного частью этого. Нет слов, которые можно было бы сказать, чтобы описать то, что вы чувствуете в этот момент. Вы почти даже не сосредоточены на игре, потому что вы просто хотите, чтобы он забил и довёл дело до конца, чтобы он сделал это.

Он очень скромный, и он не говорит о себе, не говорит о рекорде, не говорит, как сильно он этого хочет. Это многое говорит о его характере, и о том, как он относится к своему делу. Он попал в историю. Он уже был там, но теперь он номер один, и круто быть частью этого», — цитирует Строума RMNB.

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