«Это была плохая шутка». Патрик Руа сообщил, что он сказал Овечкину после рекордного гола
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа сообщил, что он сказал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, когда россиянин принимал поздравления от тренеров «островитян». Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс», который завершился победой команды из Нью-Йорка со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26 4:1 Пажо – 44:20
«Я пошутил. Было мило с его стороны подойти к нам, и я сказал, что теперь вы можете пойти принять душ, а мы выиграем игру. Это была просто плохая шутка. Но это было мило с его стороны. Он очень хорошо со всем этим справился», — цитирует Руа пресс-служба клуба.
Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.
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