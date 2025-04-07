«Это была плохая шутка». Патрик Руа сообщил, что он сказал Овечкину после рекордного гола

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа сообщил, что он сказал капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, когда россиянин принимал поздравления от тренеров «островитян». Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу в матче с «Айлендерс», который завершился победой команды из Нью-Йорка со счётом 4:1.

«Я пошутил. Было мило с его стороны подойти к нам, и я сказал, что теперь вы можете пойти принять душ, а мы выиграем игру. Это была просто плохая шутка. Но это было мило с его стороны. Он очень хорошо со всем этим справился», — цитирует Руа пресс-служба клуба.

Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.