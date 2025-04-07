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Нужно ли СКА увольнять Романа Ротенберга с поста главного тренера?

Нужно ли СКА увольнять Романа Ротенберга с поста главного тренера?
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Во вчерашнем шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ петербургский СКА потерпел поражение со счётом 2:5 от московского «Динамо» и проиграл серию 2-4. Отметим, что СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА в 2022 и в 2023 годах. В прошлом сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Нужно ли СКА увольнять Романа Ротенберга с поста главного тренера?»

Напомним, 4 января 2022 года решением Совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера.

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