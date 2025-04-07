Во вчерашнем шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ петербургский СКА потерпел поражение со счётом 2:5 от московского «Динамо» и проиграл серию 2-4. Отметим, что СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года.
Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА в 2022 и в 2023 годах. В прошлом сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Нужно ли СКА увольнять Романа Ротенберга с поста главного тренера?»
Напомним, 4 января 2022 года решением Совета директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг был назначен на должность главного тренера.
- 7 апреля 2025
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