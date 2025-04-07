Совет директоров КХЛ утвердил состав участников сезона-2025/2026

Заочное заседание Совета директоров утвердило состав Континентальной хоккейной лиги на следующий сезон-2025/2026. В сезоне примут участие 23 клуба.
Состав участников сезона-2025/2026 КХЛ:
1. «Авангард» (Омск);
2. «Автомобилист» (Екатеринбург);
3. «Адмирал» (Владивосток);
4. «Ак Барс» (Казань);
5. «Амур» (Хабаровск);
6. «Барыс» (Астана);
7. «Витязь» (Московская область);
8. «Динамо» (Минск);
9. «Динамо» (Москва);
10. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин);
11. «Лада» (Тольятти);
12. «Локомотив» (Ярославль);
13. «Металлург» (Магнитогорск);
14. «Нефтехимик» (Нижнекамск);
15. «Салават Юлаев» (Уфа);
16. «Северсталь» (Череповец);
17. «Сибирь» (Новосибирская область);
18. СКА (Санкт-Петербург);
19. «Сочи» (Сочи);
20. «Спартак» (Москва);
21. «Торпедо» (Нижний Новгород);
22. «Трактор» (Челябинск);
23. ЦСКА (Москва).