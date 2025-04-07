Стали известны изменения пола и потолка зарплат в КХЛ на следующие три сезона

Совет директоров КХЛ утвердил изменения в систему пола и потолка зарплат в лиге.

Сезон-2025/2026 — повышение пола на 25 млн — 475 млн рублей.

Сезон-2026/2027 — повышение потолка зарплат на 50 млн — до 950 млн, повышение пола на 50 млн — до 525 млн рублей.

Сезон-2027/2028 — повышение потолка зарплат на 50 млн — до 1 млрд рублей, повышение пола на 75 млн — до 600 млн рублей.

Изменения коснутся системы премиальных выплат, не включаемых в потолок зарплат:

За выход во вторую стадию плей-офф можно выплатить игрокам суммарно до 50 млн рублей. За выход в полуфинал — дополнительно 75 млн рублей, суммарно до 125 млн. За выход в финал — дополнительно до 150 млн рублей, суммарно до 275 млн рублей. В размере вознаграждений за победу в чемпионате клубы не ограничены.

Система командных премий по стадиям плей-офф даёт возможность дополнительно стимулировать игроков за более высокие спортивные результаты. Эти премии не включаются в потолок заработных плат при выполнении двух условий:

· получателями премии должны быть не менее 60% игроков основного состава, принимавших участие во второй части чемпионата;

· разница в размере максимальной и минимальной премии игрокам также ограничивается и не может отличаться более чем в четыре раза.