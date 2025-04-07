Президент КХЛ Алексей Морозов назвал лимит на молодых игроков в следующем сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

«Вы знаете, что два игрока – лимитчики – сейчас вносятся в заявку на матч. Проработали эту тему с клубами, провели опрос, и они поддержали решение оставить всё так, как есть сейчас. Поэтому со следующего год лимит на молодых игроков остаётся в прежнем виде», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее заочное заседание Совета директоров утвердило состав Континентальной хоккейной лиги на следующий сезон-2025/2026. В сезоне примут участие 23 клуба. Также стали известны изменения пола и потолка зарплат в КХЛ на следующие три сезона.