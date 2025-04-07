Глава КХЛ ответил, не боится ли он негативного влияния потолка на снижение конкуренции

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил, не боится ли он негативного влияния потолка на снижение конкуренции. Ранее Совет директоров КХЛ утвердил изменения в систему пола и потолка зарплат в лиге.

«У нас сокращается разница между полом и потолком зарплат. Мы смотрим так, что в этом году увеличение пола зарплат на 25 млн рублей – это ещё один дополнительный хороший игрок. Если команда, которая живёт на грани пола, например,

«Нефтехимик» или Тольятти, усилятся хорошим игроком, то в этом случае ещё сильнее возрастёт борьба за попадание в плей-офф. И тогда станет больше интересных и стыковых матчей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.