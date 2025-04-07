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Глава КХЛ ответил, не боится ли он негативного влияния потолка на снижение конкуренции

Глава КХЛ ответил, не боится ли он негативного влияния потолка на снижение конкуренции
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил, не боится ли он негативного влияния потолка на снижение конкуренции. Ранее Совет директоров КХЛ утвердил изменения в систему пола и потолка зарплат в лиге.

«У нас сокращается разница между полом и потолком зарплат. Мы смотрим так, что в этом году увеличение пола зарплат на 25 млн рублей – это ещё один дополнительный хороший игрок. Если команда, которая живёт на грани пола, например,

«Нефтехимик» или Тольятти, усилятся хорошим игроком, то в этом случае ещё сильнее возрастёт борьба за попадание в плей-офф. И тогда станет больше интересных и стыковых матчей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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