«Следим и контролируем этот вопрос». Морозов — о задержках выплат зарплат в клубах КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига контролирует вопрос с задержками по заработным платам в некоторых клубах.

«Из новшеств в этом году мы принимали финансовые гарантии сразу на пять лет, понимая, что клубы идут с нами на длинный путь. И нам не придётся каждый год заново их утверждать. У нас работает в лиге Комитет по финансовому контролю, который помогал клубам выходить из трудных ситуаций. У «Салавата» и «Барыса» были проблемы с задержками выплат по зарплате, но на данный момент они уже всё погасили. Следим и контролируем этот вопрос», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.