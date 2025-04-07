Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Следим и контролируем этот вопрос». Морозов — о задержках выплат зарплат в клубах КХЛ

«Следим и контролируем этот вопрос». Морозов — о задержках выплат зарплат в клубах КХЛ
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига контролирует вопрос с задержками по заработным платам в некоторых клубах.

«Из новшеств в этом году мы принимали финансовые гарантии сразу на пять лет, понимая, что клубы идут с нами на длинный путь. И нам не придётся каждый год заново их утверждать. У нас работает в лиге Комитет по финансовому контролю, который помогал клубам выходить из трудных ситуаций. У «Салавата» и «Барыса» были проблемы с задержками выплат по зарплате, но на данный момент они уже всё погасили. Следим и контролируем этот вопрос», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Президент КХЛ Алексей Морозов назвал лимит на молодых игроков в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android