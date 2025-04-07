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Морозов — о рекорде Овечкина в НХЛ: это отразилось и на динамовской игре в КХЛ

Морозов — о рекорде Овечкина в НХЛ: это отразилось и на динамовской игре в КХЛ
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Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по голам в НХЛ. Сразу после рекордного гола в параллельном матче первого раунда плей-офф КХЛ родной клуб Овечкина — московское «Динамо» — оформил камбэк в шестом матче серии со СКА (5:2).

«Я бы хотел поздравить Овечкина и всех причастных с великим рекордом. Мы с вами счастливые люди, которые своими глазами это видели. Александр — великий человек, который популяризирует хоккей. Поздравляем всю его семью.

Заметили, что это отразилось и на динамовской игре. Следили за серией «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ и видели, как они вчера перевернули ход матча после его гола.

Там и Никита Гусев вошёл в клуб рекордсменов-снайперов КХЛ, ближайший в этой гонке Сергей Широков, пожелаем ему удачи», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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