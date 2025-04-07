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Президент КХЛ отреагировал на вылет СКА, ЦСКА и «Металлурга» из розыгрыша Кубка Гагарина

Президент КХЛ отреагировал на вылет СКА, ЦСКА и «Металлурга» из розыгрыша Кубка Гагарина
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Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос, означает ли вылет ЦСКА и СКА из первого раунда плей-офф, что стратегия лиги о потолке зарплат начала давать свой результат.

«Когда был введён только потолок, мы говорили, что за один год нельзя выровнять команды. Сейчас для достижения результата играют роль не только финансовые возможности, но и менеджерские и тренерские способности. В этом сезоне в первом раунде вылетели не только ЦСКА и СКА, которые вы упомянули в своём вопросе, но и действующий чемпион лиги – «Металлург». Хотя команда почти сохранила весь свой чемпионский состав.

Это интересно и привлекает болельщиков. Мы бьём рекорды по всем ресурсам. В чемпионате есть конкуренция и интрига. Мы делали опрос среди болельщиков, спрашивали у них, что им больше всего интересно в хоккее. И получили ответ, что для них важнее всего непредсказуемость. И один из последних опросов показал, что хоккей становится спортом номер один в России», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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