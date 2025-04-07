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«Горжусь знакомством!» Губерниев отреагировал на рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ

«Горжусь знакомством!» Губерниев отреагировал на рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ
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Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал рекорд российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и поделился совместной архивной фотографией.

«Мне всегда казалось, что Уэйн Гретцки настолько велик, что его снайперский рекорд будет стоять вечно! Тем ценнее результат блестящего Саши Овечкина! Величайший обогнал Великого! Гордость и слава!

Фото: Из личного архива Губерниева

Рубрика: горжусь знакомством!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, в матче «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс», состоявшемся 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу и тем самым отодвинул канадца Уэйна Гретцки на второе место (894).

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