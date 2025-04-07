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«Скомканный сезон. Ждали большего». Глава КХЛ оценил возвращение Кузнецова в лигу

«Скомканный сезон. Ждали большего». Глава КХЛ оценил возвращение Кузнецова в лигу
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Президент КХЛ Алексей Морозов оценил возвращение в лигу нападающего Евгения Кузнецова. Россиянин после 10 лет выступления в НХЛ прошлым летом подписал четырёхлетний контракт со СКА.

«Кузнецов в этом сезоне вернулся в КХЛ. Но видите, у него получился такой сложный сезон. Скомканный. Были травмы. Он получил одну травму, восстановился и сразу же снова оказался в списке травмированных. Да, все ждали от него большего. Может быть, травмы и помешали.

В начале сезона он адаптировался к лиге и показывал хорошую игру, рядом с ним раскрылся Демидов, у них была хорошая связка. Но в итоге их команда вылетела в первом раунде, а он пропустил значительную часть чемпионата из-за травмы, поэтому не могу назвать его сезон шикарным.

Но он много принёс в лигу, и молодые ребята в СКА получили много пользы, побыв рядом с ним в раздевалке», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В прошедшем регулярном сезоне Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм. 32-летний форвард набрал 37 (12+25) очков. В шести матчах плей-офф Кузнецов набрал 3 (1+2) очка. СКА завершил сезон поражением от московского «Динамо» в шести матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ.

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