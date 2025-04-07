Морозов рассказал, будут ли в КХЛ церемонии, подобные той, как отметили Овечкина в США

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, будут ли в Континентальной хоккейной лиге церемонии, подобные той, как отметили капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в США. Россиянин забил рекордный гол в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», после чего на льду состоялась длительная торжественная церемония.

«Это красиво и здорово, рекорд считался непобиваемым, он держался 26 лет. Церемония хорошая, если у нас будут такие рекорды, то будем прорабатывать этот вопрос. Сам пересмотрел церемонию, это здорово. Конечно, хорошо было бы это сделать при своих болельщиках, но молодцы и принимающая сторона – «Нью-Йорк Айлендерс» – которая здорово всё организовала. Все ждали рекорда, болели за Сашку и поддерживали его. Конечно, мы придём к этому, когда будут выдающиеся достижения», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.