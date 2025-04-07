Глава КХЛ рассказал, обсуждал ли он с Овечкиным его идею вернуться в московское «Динамо»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, обсуждал ли он с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным его идею вернуться в московское «Динамо». Ранее россиянин выразил желание вернуться в родной клуб после завершения текущего контракта в НХЛ.

«Разговаривали прошлым летом, Саша интересовался, как лига планирует развиваться. Он не исключал возможности сыграть за родной клуб. Количество сезонов не обсуждалось. Будем смотреть, что будет дальше, вернётся ли Александр. У нас много таких примеров: Ковальчук, Дацюк, Кузнецов, Зайцев. Все они возвращались в КХЛ из НХЛ. И мы будем только довольны, если наши болельщики смогут смотреть за игрой Александра Великого», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.