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Морозов: «Торпедо» в следующем сезоне должно переехать на новую арену

Морозов: «Торпедо» в следующем сезоне должно переехать на новую арену
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что следующий сезон нижегородское «Торпедо» должно начать на новом стадионе, и отметил путь ярославского «Локомотива» к Кубку Гагарина.

«Если всё пойдёт по плану, то «Торпедо» в следующем сезоне переедет на новую арену. И после этого самым старым дворцом в КХЛ станет арена в Ярославле. Но он отличный, комфортный, находится в хорошем состоянии. Это такое намоленное место для «Локомотива». Но им нужна победа. В прошлом сезоне они остановились в финале. Возможно, в этом году у них получится.

Нам не известны сроки строительства арен для ЦСКА и «Спартака». Хорошо, что у этих клубов на данный момент есть хорошие арены в Москве. Поэтому тут нет никакой спешки. Но мы все понимаем, что на возведение подобного сооружения нужно минимум три года», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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