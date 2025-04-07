Президент КХЛ высказался о работе Спортивно-дисциплинарного комитета в лиге

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о работе Спортивно-дисциплинарного комитета в лиге. СДК не дал никаких комментариев по поводу отсутствия дисквалификации защитнику «Сибири» Тревору Мёрфи за удар клюшкой, также не раскрыты подробности, почему форвард ЦСКА Кирилл Долженков был дисквалифицирован лишь на один матч за удар клюшкой игрока минского «Динамо» Криса Тирни.

«Мы боремся с каждой грубостью. У нас работает СДК, куда входят шесть членов. Каждый эпизод прорабатывается, выносят на голосование, принимается решение. Но у них есть чёткие правила, по которым они выносят вердикт.

«Салават Юлаев» даже не обращался в СДК КХЛ по тому моменту с Мёрфи. Они сами посчитали, что это были эмоции. Что касается Долженкова, то СДК разобрал этот момент. Там много параметров. Насколько я знаю, есть такое понятие как рецидив. Вот тот же Григорий Панин: если он что-то сделает, то в следующий раз получит пять матчей. И все скажут, что это же Панин.

А у Долженкова был первый раз. Вынесли решение о дисквалификации на один матч, мы его поддерживаем. Он понял, что подвёл команду, и дальше серия пошла так, что грязи уже не было. Давайте задумаемся относительно открытости. Может быть, СДК станет давать развёрнутые комментарии. Но повторюсь, что они действуют по регламенту», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.