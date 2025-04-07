Форвард «Динамо» Гусев оценил победу в серии Кубка Гагарина со СКА

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев оценил победу в серии первого раунда Кубка Гагарина со СКА (4-2). Нападающий отметился голом в шестом матче серии (5:2), который стал для него 250-м в КХЛ.
– Расскажите про ваш гол.
– Эмоциональный гол. Хорошо разыграли большинство, вывели меня на бросок. Я просто забил.
– Насколько было тяжело в первом периоде?
– У нас во всех играх так было, СКА хорошо играл. Держались, терпели и играли в свою игру.
– Насколько давило, что могла быть седьмая игра?
– Не давило. Мы знали, что должны сегодня выиграть. Старались играть на победу. Не думаю, что поражение дома сильно сказалось. Серия до четырёх побед, поэтому неважно, дома играешь или на выезде.
– Что поменялось после второго периода?
– Знали, что начинаем в большинстве, надо было хорошо его сыграть и продолжить в том же духе.
– Особенные эмоции – выбить СКА в Петербурге?
– СКА – хорошая команда, хорошо провели все матчи. Очень важно выиграть у сильной команды, – передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 7 апреля 2025
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