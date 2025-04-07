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Форвард «Динамо» Гусев оценил победу в серии Кубка Гагарина со СКА

Форвард «Динамо» Гусев оценил победу в серии Кубка Гагарина со СКА
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Форвард московского «Динамо» Никита Гусев оценил победу в серии первого раунда Кубка Гагарина со СКА (4-2). Нападающий отметился голом в шестом матче серии (5:2), который стал для него 250-м в КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

– Расскажите про ваш гол.
– Эмоциональный гол. Хорошо разыграли большинство, вывели меня на бросок. Я просто забил.

– Насколько было тяжело в первом периоде?
– У нас во всех играх так было, СКА хорошо играл. Держались, терпели и играли в свою игру.

– Насколько давило, что могла быть седьмая игра?
– Не давило. Мы знали, что должны сегодня выиграть. Старались играть на победу. Не думаю, что поражение дома сильно сказалось. Серия до четырёх побед, поэтому неважно, дома играешь или на выезде.

– Что поменялось после второго периода?
– Знали, что начинаем в большинстве, надо было хорошо его сыграть и продолжить в том же духе.

– Особенные эмоции – выбить СКА в Петербурге?
– СКА – хорошая команда, хорошо провели все матчи. Очень важно выиграть у сильной команды, – передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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