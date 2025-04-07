Форвард «Динамо» Гусев оценил победу в серии Кубка Гагарина со СКА

Форвард московского «Динамо» Никита Гусев оценил победу в серии первого раунда Кубка Гагарина со СКА (4-2). Нападающий отметился голом в шестом матче серии (5:2), который стал для него 250-м в КХЛ.

– Расскажите про ваш гол.

– Эмоциональный гол. Хорошо разыграли большинство, вывели меня на бросок. Я просто забил.

– Насколько было тяжело в первом периоде?

– У нас во всех играх так было, СКА хорошо играл. Держались, терпели и играли в свою игру.

– Насколько давило, что могла быть седьмая игра?

– Не давило. Мы знали, что должны сегодня выиграть. Старались играть на победу. Не думаю, что поражение дома сильно сказалось. Серия до четырёх побед, поэтому неважно, дома играешь или на выезде.

– Что поменялось после второго периода?

– Знали, что начинаем в большинстве, надо было хорошо его сыграть и продолжить в том же духе.

– Особенные эмоции – выбить СКА в Петербурге?

– СКА – хорошая команда, хорошо провели все матчи. Очень важно выиграть у сильной команды, – передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.