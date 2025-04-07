Форвард «Динамо» рассказал, когда понял, что его команда победит в серии плей-офф со СКА

Нападающий «Динамо» Максим Джиошвили рассказал, когда понял, что его команда победит в серии плей-офф со СКА (4-2).

– Насколько было важно закончить серию в Петербурге?

– Когда ведёшь, хочется сделать это поскорее. СКА отдал все силы. Был непростой, первый период. Мы через себя переступили и пытались найти ключ к победе. Важно выигрывать. Непросто складывались прошлый и позапрошлый плей-офф, были неприятные поражения. Хорошо, что победили с сильной командой. Нужно искать пути побеждать дальше.

– Расскажите про свой первый гол.

– Хорошо, что в меня попала шайба. Но всю серию не попадало, в нужный момент повезло. Очень рад этому голу. Главное, что помог команде закончить серию.

– Что Алексей Кудашов сказал во втором перерыве?

– У нас опытная команда. Есть взрослые пацаны, которые могут правильные вещи сказать. У кого-то по три Кубка уже. Да и те, у кого их нет, тоже хотят выиграть. Каждый вложил душу и вытащил победу.

– Когда пришло осознание, что не отдадите игру?

– Когда в пустые забил. У нас в этой серии в обе стороны часто играли с пустыми воротами, но часто бросали мимо. Ножки дрожат, может, поэтому. Скапливается усталость. Хорошо, что так произошло. Было неприятно. Идут броски, надо их на себя ловить. Навал, навал, навал. Надо выходить и делать, что говорят, – передаёт слова Джиошвили корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.