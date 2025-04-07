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Комтуа: СКА надо отдать должное, они давили всю серию. Но «Динамо» не сдаётся

Комтуа: СКА надо отдать должное, они давили всю серию. Но «Динамо» не сдаётся
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа поблагодарил СКА за борьбу в серии первого раунда плей-офф КХЛ. Бело-голубые победили со счётом 4-2 в серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

– Что поменялось в настроении команды перед третьим периодом?
– Мы перегруппировались, поменяли пару деталей, которые не выполнили во время двух голов СКА. Наша команда не сдаётся. Кажется, мы отыгрывались в пяти из шести матчей серии. У нас были возможности забить и силы играть все 60 минут, сегодня мы это сделали. Это большая победа.

СКА играл жёстко, они проигрывали в серии и сегодня отдали всё. Нас это не удивило, мы были готовы. Но СКА давил. Надо отдать им должное, они давили на протяжении всей серии. Но для нас это ничего не меняло, мы знали, что так будет. В первом периоде было тяжело, но мы его отпустили, перестроились и взяли дело в свои руки, – передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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