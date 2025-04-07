Комтуа: «Динамо» выиграло серию, но это день Овечкина. Он заслужил быть в центре внимания
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа оценил рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в НХЛ, который россиянин установил во время шестого матча серии бело-голубых со СКА (5:2).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5) 1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5) 2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5) 2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5) 2:3 Адамчук – 42:41 (5x5) 2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4) 2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)
– На команду в третьем периоде так рекорд Овечкина повлиял?
– Кажется, так и должно было произойти! То, что он сделал, невероятно – 42 гола в его возрасте в такой лиге это безумие! А ведь он ещё и ногу посреди сезона ломал. Он является лучшим снайпером в истории не просто так. Забавно, что он сделал это в тот же день, когда мы победили в серии. Но сегодня не наш день, а его. Он заслуживает находиться в центре внимания, – передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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