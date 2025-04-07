Комтуа: «Динамо» выиграло серию, но это день Овечкина. Он заслужил быть в центре внимания

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа оценил рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в НХЛ, который россиянин установил во время шестого матча серии бело-голубых со СКА (5:2).

– На команду в третьем периоде так рекорд Овечкина повлиял?

– Кажется, так и должно было произойти! То, что он сделал, невероятно – 42 гола в его возрасте в такой лиге это безумие! А ведь он ещё и ногу посреди сезона ломал. Он является лучшим снайпером в истории не просто так. Забавно, что он сделал это в тот же день, когда мы победили в серии. Но сегодня не наш день, а его. Он заслуживает находиться в центре внимания, – передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.