Кто выиграет седьмой матч серии плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс»?

Сегодня, 7 апреля, в Екатеринбурге пройдёт седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный 3-3.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто выиграет седьмой матч серии плей-офф КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс»?»

Напомним, уральский клуб по итогам регулярного сезона занял четвёртую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» занял пятое место по итогам регулярки.

В сезоне команды провели четыре встречи, где в трёх матчах сильнее был казанский клуб, в одной игре — «Автомобилист».