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Форвард «Динамо» Комтуа назвал ключевой момент в решающем матче серии со СКА

Форвард «Динамо» Комтуа назвал ключевой момент в решающем матче серии со СКА
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Форвард «Динамо» Макс Комтуа назвал ключевой момент в решающем шестом матче серии со СКА (5:2, 4-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

– Что было ключевым моментом, позволившим перевернуть игру?
– Мы вышли сражаться, при этом были в большинстве. Соперники проделали хорошую работу, не дали нам забить, но затем мы забросили три шайбы за короткий промежуток. Это стало ключевым моментом. Не скажу, что СКА сдался после этого, но мне кажется, что после этого игра была окончена. Мы хорошо защищались, всё сложилось как сложилось. Всю серию были качели. В какие-то моменты не получалось, но мы были готовы, знали, как надо забивать. И сделали это.

– Как повлияло на «Динамо» возвращение Менелла?
– Он очень хорошо двигает шайбу. Он давно не играл, надо отдать ему должное – войти в такую серию в таком матче было очень нелегко. Он старался играть просто. Это один из лучших наших защитников, которого нам определённо не хватало, – сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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