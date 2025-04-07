Комтуа: в матче со СКА Подъяпольский доказал, что является лучшим вратарём в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал игру вратаря Владислава Подъяпольского в шестом матче серии со СКА (5:2). Голкипер дебютировал в текущем плей-офф, предыдущие пять матчей серии ворота бело-голубых защищал Максим Моторыгин.

– Насколько важен был Подъяпольский для этой победы?

– Вот за что мы платим ему большие деньги! Для этого его и брали. Он лучший вратарь в лиге, и сегодня он это показал. Да, он пропустил дважды, но там были подправления, вратарю тяжело справиться с такими голами. Но при этом он делал невероятные сейвы, оставил нас в игре, когда мы проигрывали 1:2. Мы рады, что он вернулся, – сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.