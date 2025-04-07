Комтуа: в матче со СКА Подъяпольский доказал, что является лучшим вратарём в КХЛ
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа прокомментировал игру вратаря Владислава Подъяпольского в шестом матче серии со СКА (5:2). Голкипер дебютировал в текущем плей-офф, предыдущие пять матчей серии ворота бело-голубых защищал Максим Моторыгин.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5) 1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5) 2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5) 2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5) 2:3 Адамчук – 42:41 (5x5) 2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4) 2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)
– Насколько важен был Подъяпольский для этой победы?
– Вот за что мы платим ему большие деньги! Для этого его и брали. Он лучший вратарь в лиге, и сегодня он это показал. Да, он пропустил дважды, но там были подправления, вратарю тяжело справиться с такими голами. Но при этом он делал невероятные сейвы, оставил нас в игре, когда мы проигрывали 1:2. Мы рады, что он вернулся, – сказал Комтуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Комментарии
- 7 апреля 2025
-
14:00
-
13:44
-
13:40
-
13:39
-
13:31
-
13:25
-
13:15
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:50
-
12:41
-
12:30
-
12:26
-
12:24
-
12:08
-
11:57
-
11:49
-
11:46
-
11:41
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:25
-
11:21
-
11:13
-
11:10
-
11:10
-
11:02
-
11:00
-
10:51
-
10:43
-
10:33
-
10:32