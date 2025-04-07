Форвард СКА Хайруллин объяснил поражение в решающем матче серии Кубка Гагарина с «Динамо»
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Форвард СКА Марат Хайруллин объяснил поражение в решающем матче серии Кубка Гагарина с «Динамо» (2:5, 2-4).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5) 1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5) 2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5) 2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5) 2:3 Адамчук – 42:41 (5x5) 2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4) 2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)
– Что произошло в третьем периоде?
– Ненужная потеря концентрации. Игра была за нами – два периода контролировали и играли намного лучше. Но эта ошибка, плюс дали им в большинстве почувствовать глоток свежего воздуха. «Динамо» хорошо реализовывает большинство, мы где-то не досмотрели.
– Насколько тот отрезок переломил команду?
– Игра шла за нами, мы этого не ожидали. Нельзя терять концентрацию ни на секунду. Нужно играть каждый момент до конца. Конечно, «Динамо» нас наказало за это, – сказал Хайруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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