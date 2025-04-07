Форвард СКА Хайруллин объяснил поражение в решающем матче серии Кубка Гагарина с «Динамо»

Форвард СКА Марат Хайруллин объяснил поражение в решающем матче серии Кубка Гагарина с «Динамо» (2:5, 2-4).

– Что произошло в третьем периоде?

– Ненужная потеря концентрации. Игра была за нами – два периода контролировали и играли намного лучше. Но эта ошибка, плюс дали им в большинстве почувствовать глоток свежего воздуха. «Динамо» хорошо реализовывает большинство, мы где-то не досмотрели.

– Насколько тот отрезок переломил команду?

– Игра шла за нами, мы этого не ожидали. Нельзя терять концентрацию ни на секунду. Нужно играть каждый момент до конца. Конечно, «Динамо» нас наказало за это, – сказал Хайруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.