Форвард СКА Хайруллин рассказал, что сыграло ключевую роль в серии с «Динамо»

Форвард СКА Марат Хайруллин рассказал, что сыграло ключевую роль в серии с «Динамо». Петербургский клуб уступил бело-голубым в шести матчах.
– СКА часто держал шайбу в зоне соперника благодаря выигранным вбрасываниям. Почему не получалось забивать больше?
– У нас хорошие центральные нападающие, молодцы, что выигрывали. В равных составах мы забили больше, контролировали эти нюансы. Всё решила игра в неравных составах, это сыграло ключевую роль.
– Насколько уверенными себя чувствовали с Артемием Плешковым за спиной?
– У нас хорошие вратари – и Заврагин, и Плешков. Они подтаскивали нас и давали уверенность. Два периода мы играли хорошо. Потеря концентрации на одну-две смены стоили нам игры. Нужно учесть эти ошибки и в следующем сезоне играть умно, чтобы не допускать такого. Особенно в плей-офф.
– Какая была установка во время тайм-аута?
– Нам показали расстановку, дали отдохнуть ребятам. В принципе, мы все знаем, где кто должен играть в формате «6 на 5», – сказал Хайруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 7 апреля 2025
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