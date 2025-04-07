Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард СКА Хайруллин рассказал, что сыграло ключевую роль в серии с «Динамо»

Форвард СКА Хайруллин рассказал, что сыграло ключевую роль в серии с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард СКА Марат Хайруллин рассказал, что сыграло ключевую роль в серии с «Динамо». Петербургский клуб уступил бело-голубым в шести матчах.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
06 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Кудашов) – 24:06 (5x5)     1:1 Зыков (Педан) – 26:45 (5x5)     2:1 Зыков (Грицюк) – 29:34 (5x5)     2:2 Комтуа (Рашевский, Сизов) – 41:29 (5x5)     2:3 Адамчук – 42:41 (5x5)     2:4 Гусев (Менелл) – 45:51 (5x4)     2:5 Джиошвили (Ильенко, Комтуа) – 59:06 (en)    

– СКА часто держал шайбу в зоне соперника благодаря выигранным вбрасываниям. Почему не получалось забивать больше?
– У нас хорошие центральные нападающие, молодцы, что выигрывали. В равных составах мы забили больше, контролировали эти нюансы. Всё решила игра в неравных составах, это сыграло ключевую роль.

– Насколько уверенными себя чувствовали с Артемием Плешковым за спиной?
– У нас хорошие вратари – и Заврагин, и Плешков. Они подтаскивали нас и давали уверенность. Два периода мы играли хорошо. Потеря концентрации на одну-две смены стоили нам игры. Нужно учесть эти ошибки и в следующем сезоне играть умно, чтобы не допускать такого. Особенно в плей-офф.

– Какая была установка во время тайм-аута?
– Нам показали расстановку, дали отдохнуть ребятам. В принципе, мы все знаем, где кто должен играть в формате «6 на 5», – сказал Хайруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Материалы по теме
Время и ресурсы были, результата — нет. СКА пора расстаться с Ротенбергом
Время и ресурсы были, результата — нет. СКА пора расстаться с Ротенбергом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android