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Овечкин поцеловал Бекстрёма после фотографии с рекордной шайбой

Овечкин поцеловал Бекстрёма после фотографии с рекордной шайбой
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал совместную фоготрафию со своим многолетним партнёром по звену шведским форвардом Никласом Бекстрёмом и рекордной шайбой, которую россиянин забросил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4).

После фотографии россиянин по-дружески поцеловал шведа в висок.

Хоккеисты сыграли вместе в 1058 матчах регулярного сезона НХЛ. Первую игру вместе они провели 5 октября 2007 года, последнюю – 29 октября 2023‑го. Бекстрём объявил о приостановке карьеры в ноябре 2024 года. Он имеет наибольшее количество результативных передач (279) на голы Овечкина среди его товарищей по команде за всё время.

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