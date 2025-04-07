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«Его страсть делает его Александром Овечкиным». Виктор Козлов — о великом рекорде НХЛ

«Его страсть делает его Александром Овечкиным». Виктор Козлов — о великом рекорде НХЛ
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Главный тренер «Салавата Юлаева», известный в прошлом нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Виктор Козлов оценил установление российским нападающим Александром Овечкиным нового рекорда по голам в НХЛ.

«Это уникальная ситуация в современном хоккее, что кто-то забросил столько шайб. Александра поздравляю с уникальным достижением. Хочется пожелать, чтобы огонь в глазах и сердце продолжал так же бушевать. Его страсть делает его Александром Овечкиным. Пусть этот огонь всегда будет гореть ярко», – сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

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