Фетисов: рекорд Овечкина — мировое событие, а уважение к нему бесконечно

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об установлении капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным нового рекорда по голам в НХЛ.

«Овечкин забил больше всех и в ближайшие 100 лет к нему никто не приблизится. Величайший ли он в истории? Александр ещё не закончил — пускай пока играет. Достижение уму непостижимо! Для того чтобы побить рекорд Овечкина, нужно забрасывать больше 40 шайб за сезон больше 20 лет подряд. Не думаю, что такое кому-то покорится. Реакция мирового сообщества и лучших спортсменов говорит сама за себя. Все поздравили Сашу — это не только хоккейное, но и мировое событие. Уважение к Овечкину бесконечно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.