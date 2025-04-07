Запись с микрофона на теле Овечкина во время рекордной шайбы в НХЛ
Поделиться
Звёздный российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ в выездном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4). Этот гол помог россиянину побить исторический снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки в регулярках сильнейшей лиги мира. У последнего 894 гола.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26 4:1 Пажо – 44:20
Во время матча на тело россиянина был прикреплён микрофон, который записал эмоции Овечкина за несколько секунд до и после рекордной шайбы.
В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.
Комментарии
- 7 апреля 2025
-
14:37
-
14:23
-
14:00
-
13:44
-
13:40
-
13:39
-
13:31
-
13:25
-
13:15
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:50
-
12:41
-
12:30
-
12:26
-
12:24
-
12:08
-
11:57
-
11:49
-
11:46
-
11:41
-
11:38
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:25
-
11:21
-
11:13
-
11:10
-
11:10
-
11:02
-
11:00
-
10:51
-
10:43