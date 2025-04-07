«Спасибо за умение держать слово». Хоккеисты СКА поздравили Ротенберга с днём рождения

Хоккеисты, клуб и тренерский штаб СКА поздравили главного тренера Романа Ротенберга с днём рождения. Сегодня, 7 апреля, специалисту исполняется 44 года.

«Спасибо за честность и умение держать слово!» — сказал форвард Захар Бардаков.

«У команды есть всё необходимое, чтобы регулярно побеждать», — заявил Марат Хайруллин.

«Уверены, ваш опыт и дальше будет приносить огромную пользу нашему хоккею», — заявил один из тренеров клуба.

«Пусть в каждом сезоне вашей тренерской карьеры будут трофеи», — пожелал Евгений Кузнецов.

«Не сомневаемся, у СКА впереди ещё очень много побед, к которым вы приложите руку», — подметил Михаил Григоренко.

Права на видео принадлежат ХК СКА. Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Лучшим результатом для главного тренера СКА Романа Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА в 2022 и в 2023 годах. В прошлом сезоне СКА проиграл «Автомобилисту» во втором раунде плей-офф. В текущем сезоне петербургский клуб в шести матчах первого раунда плей-офф уступил московскому «Динамо».