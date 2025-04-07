Гретцки — о рекордном голе Овечкина: счастлив за него, как будто это я сам забросил шайбу

Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки поделился эмоциями от шайбы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которая побила рекорд канадца по голам в НХЛ.

«Я знаю, какое давление он испытывал, ведь он был под микроскопом. Я был счастлив за него, как будто это я сам забросил рекордную шайбу», — цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.

Матч «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования российского форварда. Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.