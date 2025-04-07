Гретцки — о рекордном голе Овечкина: счастлив за него, как будто это я сам забросил шайбу
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Легендарный канадский нападающий и обладатель многочисленных рекордов НХЛ Уэйн Гретцки поделился эмоциями от шайбы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которая побила рекорд канадца по голам в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06 2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00 2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp) 3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26 4:1 Пажо – 44:20
«Я знаю, какое давление он испытывал, ведь он был под микроскопом. Я был счастлив за него, как будто это я сам забросил рекордную шайбу», — цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.
Матч «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Айлендерс» был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования российского форварда. Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.
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