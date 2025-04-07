Бывший партнёр Овечкина по «Динамо» Лео Комаров поздравил россиянина с рекордом в НХЛ

Финский нападающий Леонид Комаров поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по голам в НХЛ. Хоккеисты выступали за московское «Динамо» во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/2013.

«Раньше мы смеялись, обсуждая рекордные 894 гола Уэйна Гретцки. Но, Ови, мой друг, ты сделал это. Я знаю, ты забьёшь всё больше и больше голов. Поздравляю, брат», — написал Комаров в соцсети.

Фото: соцсети Комарова

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.