Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мало кто знает, но Великая Погоня началась в Омске». «Авангард» о рекорде Овечкина в НХЛ

«Мало кто знает, но Великая Погоня началась в Омске». «Авангард» о рекорде Овечкина в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «Авангарда» отреагировала на установление капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда по голам в НХЛ. Напомним, перед отъездом в Северную Америку российский форвард подписал контракт с «Авангардом» летом перед началом сезона-2005/2006, однако так и не провёл за клуб ни одного матча и улетел в НХЛ.

«Мало кто знает, но Великая Погоня началась в Омске...» — говорится в сообщении пресс-службы омского клуба.

Фото: «Авангард»

Летом 2005 года «Авангард» перебил предложение московского «Динамо» и развязал конфликт между клубами, названный СМИ «Делом Овечкина». 9 августа суд вынес вердикт, согласно которому все права на хоккеиста принадлежат «Динамо». Сам Овечкин заявил, что в Москву не вернётся, и уехал играть за океан, где 5 октября 2005 года дебютировал в НХЛ за «Вашингтон».

Материалы по теме
«Русские, мы сделали это!» Безумие на льду после 895-го гола Овечкина
Видео
«Русские, мы сделали это!» Безумие на льду после 895-го гола Овечкина
Материалы по теме
Овечкин — об отъезде в НХЛ в 2005 году: слава богу, «Авангард» тогда пошёл мне навстречу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android