«Мало кто знает, но Великая Погоня началась в Омске». «Авангард» о рекорде Овечкина в НХЛ

Пресс-служба «Авангарда» отреагировала на установление капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда по голам в НХЛ. Напомним, перед отъездом в Северную Америку российский форвард подписал контракт с «Авангардом» летом перед началом сезона-2005/2006, однако так и не провёл за клуб ни одного матча и улетел в НХЛ.

«Мало кто знает, но Великая Погоня началась в Омске...» — говорится в сообщении пресс-службы омского клуба.

Фото: «Авангард»

Летом 2005 года «Авангард» перебил предложение московского «Динамо» и развязал конфликт между клубами, названный СМИ «Делом Овечкина». 9 августа суд вынес вердикт, согласно которому все права на хоккеиста принадлежат «Динамо». Сам Овечкин заявил, что в Москву не вернётся, и уехал играть за океан, где 5 октября 2005 года дебютировал в НХЛ за «Вашингтон».