Побьёт ли кто-нибудь рекорд Овечкина?

6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Рекорд канадского нападающего продержался 31 год, с того момента как в марте 1994 года Гретцки побил предыдущий рекорд Горди Хоу.

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В текущем сезоне на счету Овечкина 61 матч, в которых россиянин набрал 69 очков — забросил 42 шайбы и отдал 27 результативных передач. До окончания регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось провести пять игр.