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Тренер «Айлендерс» Руа высказался о встрече с Гретцки после матча с «Вашингтоном»

Тренер «Айлендерс» Руа высказался о встрече с Гретцки после матча с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа высказался о визите бывшего канадского форварда Уэйна Гретцки в раздевалку команды после игры «островитян» с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1), в котором нападающий «столичных» Александр Овечкин побил рекорд канадца по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу.

«Очень классно, что они зашли. Мистер Беттмен и он сам пришли и узнали, насколько хороши наши игроки. Помню, Пол Морис сказал, что ценит то, что наша команда осталась на льду после 1000-го матча их защитника (Дмитрия Куликова. — Прим. «Чемпионата»). Это важный момент в нашей игре. Я думаю, что необходимо поддерживать друг друга в таких случаях, даже если вы не игроки одной команды. Мне кажется, это главное. Тогда с Куликовым, когда он сыграл 1000-й матч, мы остались на льду, это было прекрасно. И так же произошло, когда он забил «Чикаго». Парни из «Чикаго» остались там. Да, нам всем нравится бороться за победу, но есть и другая сторона игры», — приводит слова Руа журналист Стефен Роснер на своей странице в социальной сети X.

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