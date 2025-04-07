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Бывший тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро отреагировал на рекорд Александра Овечкина

Бывший тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро отреагировал на рекорд Александра Овечкина
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Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро высказался о достижении капитана и нападающего команды Александра Овечкина, который смог установить новый рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу и обойдя легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки.

«Я всегда считал рекорд Уэйна Гретцки вечным, что никто не побьёт ни один из них. Так что видеть, как Алекс Овечкин превосходит его, — один из двух самых главных рекордов в истории хоккея… Чёрт возьми, это настоящее достижение», — приводит слова Будро JayOnSC на своей странице в социальной сети X.

Овечкин установил свой рекорд в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля (1:4).

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